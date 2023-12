Provincia, il 20 dicembre si riuniscono Consiglio ed Assemblea dei Sindaci

Pomeriggio intenso di lavoro quello di mercoledì 20 dicembre presso la Sala Consiglio della Provincia di Biella, dove si terranno il Consiglio Provinciale in doppia seduta intervallata dall’Assemblea de Sindaci.

I lavori inizieranno alle 18 con il Consiglio convocato per ascoltare le Comunicazioni del Presidente, e adottare bilancio di previsione 2024-2026, da sottoporre al parere dell’Assemblea dei Sindaci.

Assemblea che si riunirà alle 18:45 con questo ordine del giorno. Comunicazioni del Presidente della Provincia. Espressione parere su bilancio di previsione 2024-2026.

Alle 19:45 il Consiglio tornerà in aula per l’approvazione bilancio di previsione 2024–2026 a seguito del parere espresso dall’Assemblea dei Sindaci. In programma anche la rideterminazione del compenso del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2022-2025. E l’approvazione dello schema di convenzione tra Città Metropolitana di Torino e Provincia di Biella finalizzato ad organizzazione e svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di gestore dell’autotrasporto di viaggiatori e di merci per conto terzi su strada in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale.