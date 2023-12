A Biella il servizio di prossimità della Polizia Locale, FOTO

Rafforzare il legame e il rapporto di fiducia tra cittadinanza e istituzioni è l'obiettivo del servizio di prossimità che sotto le feste viene svolto dalla Polizia Locale di Biella in città.

Ieri, domenica 17 dicembre, e anche nei prossimi giorni, gli egenti dalla Polizia Locale cittadina saranno in alta uniforme per le vie della città a piedi per "essere più vicini alla gente".

"La nostra volontà è quella di stare in più possibile vicini ai cittadini - spiega il vice sindaco e assessore della Polizia Locale Giacomo Moscarola - , in queste giornate particolari stare in mezzo alla gente, rendere loro omaggio per le feste con l'alta uniforme e raccogliere anche semplici segnalazioni".