Tennistavolo, Immobiliare Bugella chiude il girone di andata col botto: vince 6 a 0 ed è campione d 'inverno in D3

Altra brillante prova dei giovani ragazzi della coach Daniela Sandigliano che al palaAguggia si impongono con un rotondo 6 a 0 ai torinesi della Sisport e consolidano il primato in classifica.

18 set a 0 per i locali che si aggiudicano il successo con le vittorie di Tommaso Zoppello e Gabriele Negrone ( 2 a testa) e di Erick Marangone e Riccardo Motta (1 a testa), chiedendo il girone di andata con 12 punti.

Il campionato riprenderà a gennaio al palaAguggia contro l'altra formazione della Sisport, anche questo, sulla carta un impegno non proibitivo, per giocarsi poi nei successivi scontri la promozione in D2.