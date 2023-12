Tennistavolo, C2 Unipol Sai di Bocchio travolge 5 a 0 il Valledora Torino ed è campione d'inverno FOTO

Altra grande prestazione dei pongisti cossatesi che battono per 5 a 0 il Valledora al PalaAguggia venerdì sera e sono campioni d'inverno in coabitazione con Vercelli e Sisport Torino. Due vittorie a testa per Michele Capodiferro, Matteo Bianchetto e Gabriele Pronesti, anche se l'ultima ininfluente per lo score finale.

Partite tirate e dal buon tasso tecnico, che hanno appassionato il pubblico presente in tribuna. Da segnalare le belle vittorie di Capodiferro e Pronesti contro il forte atleta torinese Vicario che hanno sicuramente dato un punto di svolta all'incontro.

Il punto della vittoria lo sigla Matteo Bianchetto dopo un avvincente match contro Peira concluso per 11 a 9 per l atleta cossatese al quinto set. In D 1 niente da fare per Rammendatura MB Line che cede per 4 a 2 al TT Ossola 2000, di Paolo Furno e Roberto Fazzari i due punti per i locali.