“Su Nuraghe Calcio Biella” pareggia 4-4 con “Real Maggese”

Lo scorso lunedì 4 dicembre, a Vigliano Biellese alle ore 21:00, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, “Su Nuraghe Calcio Biella” ha disputato la partita di recupero contro “Real Maggese” capitanata da Ludovico Maggia, allenata da Alessandro Sella e diretta da Nicolò Corongiu.

Derby ben arbitrato da Silverio Iodice, direttore di gara che annotava via via sul suo taccuino le reti andate a segno. Per i ragazzi del circolo sardo, capitanati da Manuel Pizzo, allenati da Andrea Savoi e coordinati da Gaspare Carmona, i marcatori sono: 1 Stefano Cavazzini, 1 D’Eri Antonello e 2 Franco Marangon, cannoniere che, con 8 gol messi in rete, svetta al terzo posto nella classifica provvisoria dei goleador, preceduto da Federico Ramella del “Real Maggese” e da Emanuele Napoletano di “La Piuma Caffè”.

I gol del pareggio sono opera: 1 Luca Bottura, 1 Edoardo Del piano, 1 Giovanni Ivaldi e 1 Mattia Majolo. L'incontro invernale chiude il girone di andata del campionato provinciale, categoria open, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).Positivo il bilancio della prima parte della stagione calcistica con al centro i giovani che afferiscono a “Su Nuraghe”.

Attività sportiva che, in continuità dalla nascita del Circolo nel 1978 e nell’alternanza di generazioni, è oggi sostenuta dalla generosità concreta di Giovanni Mocci, Sardo di seconda generazione originario di Gonnosfanadiga (Cagliari), referente della sezione sportiva di “Su Nuraghe”, col dono di tempo e liberali risorse; a questi si sommano la munifica sensibilità di "Autoriparazioni Tarasco" di Biella, di “Savoi ponteggi” di Gifflenga e i presidi sanitari, messi a disposizione del massaggiatore Filippo Gugliotta, dell’antica Farmacia del Vernato.

Le gare di ritorno riprenderanno lunedì 4 marzo 2024, alle ore 20; “Su Nuraghe Calcio Biella” incontrerà “La Piuma Caffè”. Appuntamento a Vigliano Biellese alle ore 21:00, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1.