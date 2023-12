Biella 4 Racing, pronti i corsi “Prima Licenza” e “Regularity Rally”

Il 2023 volge rapidamente al termine, ma in casa Biella 4 Racing già si è proiettati all’annata 2024, che vedrà nei mesi di gennaio e febbraio lo svolgersi dei corsi “Prima Licenza” e “Regularity Rally”.

“È ormai tempo di dedicarsi al 2024”, iniziano a raccontarci i portacolori B4R, “e nel farlo torniamo a quella che era una consolidata tradizione dei nostri primi anni di attività, ovvero l’organizzazione dei corsi dedicati a chi vuole affacciarsi alle discipline automobilistiche su strada. Nel farlo, per questa nuova edizione, torneremo in proprio, con una gestione totalmente interna, affidandoci a due figure di assoluto rilievo del panorama rallystico e di quello della regolarità, che andremo ad annunciare nei prossimi giorni”.

Due figure per due corsi. “Esattamente, due specialisti per due corsi che in realtà sono collegati fra loro. Il 5° Corso Base Prima Licenza, colloquialmente chiamato anche Corso Naviga, è il tradizionale corso per chi vuole ottenere l’attestato necessario per il rilascio della Licenza per correre su strada, in questa edizione un po’ più concentrato, per questo definito base, in due serate che si svolgeranno il 23 ed il 25 gennaio presso i locali del nostro ritrovo settimanale, il Lorien Pub di Biella. Esso sarà però necessario e propedeutico al Corso Regularity Rally dedicato a quella che è la nuova disciplina emergente, ovvero la regolarità a media, con anche qualche raffronto su quella che è la tradizionale regolarità. Questo corso è una vera novità, se non assoluta poco ci manca, e siamo molto felici di poterlo proporre. Il suo svolgimento sarà nel mese di febbraio, stiamo attendendo solamente la disponibilità di data dell’istruttore, dovendo infatti tenere conto dei suoi molti impegni agonistici e professionali”. Un piatto ricco dunque.

“Crediamo proprio di sì”, proseguono i rappresentanti della Scuderia Laniera, “l’idea è sempre quella di poter offrire dei corsi validi, formativi, ed aperti a tutti, provando ad avvicinare ancora di più gli appassionati di questo sport a quella che è la realtà agonistica, cercando di mettere le nostre esperienze al loro servizio”. Cosa c’è da sapere per chi volesse partecipare? “Come poco prima illustrato, i due corsi non sono separati, ma fra loro collegati, quindi si evidenzia la necessità di partecipare ad entrambi. La sede di svolgimento, come anticipato, sarà presso il Lorien Pub di Biella, nostro ritrovo settimanale, con orari delle serate a partire dalle 21.00. Le date le abbiamo già ricordate, ovvero 23-25 gennaio per il Prima Licenza e nel mese di febbraio per il Regularity Rally.

Per qualsiasi informazione, costo, chiarimento ed iscrizione basta contattare i numeri 3396842764 Andrea - 3922323033 Arianna - 3470077507 Luca, oppure tramite la nostra mail di Scuderia biella4racing@hotmail.com. Invitiamo inoltre a seguirci sui nostri canali social, Biella 4 Racing A.S.D. per quanto riguarda Facebook, biella4racing per quanto concerne Instagram, per rimanere informati su ulteriori notizie sui corsi, ma anche più in generale sulle nostre attività.