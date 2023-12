Consiglio comunale: seduta in agenda martedì 19 dicembre a Palazzo Oropa a Biella

Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta ordinaria di 1^ convocazione per il giorno 19 dicembre 2023, nella sala per le adunanze consiliari presso Palazzo Oropa.

Alle ore 14,30 saranno trattate le interrogazioni. Tra quelle in calendario: Passeggiata del Preti a Oropa di Biella al Centro Lista Civica Biellese Le Persone al Centro; degrado della stazione di Chiavazza a firma del Partito Democratico.

All'ordine del giorno ci saranno poi l'approvazione del regolamento per la concessione in uso a terzi di beni immobili comunali, tributi tassa sui rifiuti (tari) – conferma tariffe piano economico finanziario, la determinazione dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2024, aliquote Imu anno 2024, contributi comunali per interventi relativi ad edifici per il culto, bilancio investimenti bilancio di previsione 2024-2026.