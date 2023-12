Consiglio comunale a Occhieppo Inferiore, tra i temi le tariffe dei servizi a domanda individuale

La sindaca di Occhieppo Inferiore Monica Mosca ha convocato il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, per il giorno 18/12/2023 alle ore 20:45, presso la sala consiliare del municipio.

Tra i temi all'ordine del giorno ci sono l' addizionale comunale Irpef, le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2024, la verifica delle aree dei fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie per l'anno 2024, la determinazione del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale per l'anno 2024, l'approvazione aliquote Imu anno 2024, il bilancio di previsione e la chiusura della fase di liquidazione della società Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l..