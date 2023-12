Incidente mortale per un 35enne, che è andato fuori strada con il suo scooter a Bra, in strada Gerbido angolo via Cherasco. Inutili i soccorsi del 118. L'uomo si è scontrato con un albero. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Bra e i carabinieri. Si tratta della ventiseiesima vittima sulle strade in Granda, la terza a dicembre.