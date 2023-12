Passante chiama il 112: “Carabinieri, venite: c'è un uomo che dorme per strada senza coperte. Fa freddo” (foto di repertorio)

Un'altra storia all'insegna della solidarietà. È notizia di queste ore che un passante ha notato un uomo riverso a terra, intento a dormire sotto i portici di via Lamarmora, a Biella.

Era da poco passata la mezzanotte e, viste le temperature rigide, ha deciso di prestargli assistenza digitando il numero di emergenza unica (112) e richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Una volta sul posto, i Carabinieri si sono sincerati delle condizioni di salute del 64enne. In seguito, si sarebbe provveduto ad accompagnarlo in dormitorio per farsi consegnare alcune coperte.