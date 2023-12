Sarà da accertare la dinamica del sinistro autonomo, riscontrato stamattina, poco dopo le 7.30, in Super, in prossimità dell'uscita di Valdengo, in direzione di Biella. I danni sono visibilmente vistosi. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. Ignote, al momento, le condizioni del conducente.