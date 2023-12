Dolore nel Biellese per la morte del dottor Paolo Perona, il ricordo del Fondo Edo Tempia

Si sono tenuti questa mattina, a Vigliano Biellese, i funerali del dottor Paolo Perona, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 75 anni. Persona stimata per le sue qualità umane e professionali, era molto conosciuto in tutta la provincia.

A ricordarlo Anche il Fondo Edo Tempia “in lutto, insieme ai familiari, al mondo della medicina e a quello del calcio, per la morte di Paolo Perona – si legge nel post del Fondo - Il suo nome è legato in modo indelebile a un'iniziativa che, all'inizio degli anni Novanta, era pionieristica: portare la prevenzione dei tumori al seno a domicilio. Il Fondo ci mise l'ambulatorio mobile, il camper simbolo dei programmi di screening. Lui ci mise la sua professionalità di radiologo per le mammografie. Era il Progetto Mimosa. Il territorio gli deve molto. E anche noi del Fondo”.