Obiettivo Sabato a spasso per Vigliano Biellese: gli scatti al teatro Erios.

È l’8 maggio 2022 e come ogni sabato, il gruppo di fotoamatori biellese è alla ricerca di nuove prospettive per riprendere le vie del territorio: “Passeggiando per Vigliano abbiamo colto la sfida: come valorizzare edifici, luoghi e inquadrature che all’apparenza sembrano scarne di interesse evocativo?” Grazie all’esperienza di chi sa immortalare ad occhio nudo, i fotografi si avviano per le vie del paese e trovano diversi elementi di loro interesse. Ricco di storia industriale, il piccolo paesino narra le vicende di chi l’ha abitato: monumenti e anfratti nascosti che si rivelano a chi sa osservare, al di là di un primo sguardo fugace.

Il Teatro Erios, proprio come altri monumenti, si presta all’attenzione di Obiettivo Sabato, che lo valorizza come in foto, di seguito la galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-strona/nggallery/la-vallemosso/vigliano-biellese

Lo scatto

L’inquadratura ha permesso di riprendere per intero l’edificio e grazie alla ripresa laterale è stato possibile conferire una prospettiva dinamica, valorizzando forme e colori antichi, che si sarebbero spenti in controluce.

Parametri

Fotocamera NIKON D750 Obiettivo Nikon 24-120 f 4 Tempo di scatto 1/250; Diaframma f8; Zoom 24 mm; ISO 100