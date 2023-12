Il villaggio di Babbo Natale che illumina via Cavour: l’impegno dei commercianti per valorizzare le vie di Biella, FOTO

Nel cuore di Biella via C. Cavour non brilla di luminarie né addobbi, ma un commerciante ha deciso di portare il calore delle festività davanti al suo negozio. Per il secondo anno consecutivo ha allestito, di fronte alla sua vetrina, una scenografia di Natale che porta gioia ai bambini e accoglie passanti che si soffermano ad osservare il piccolo borgo natalizio.