Bon Ton a Natale

Il pranzo di Natale è la festa casalinga per eccellenza, una festa dove invitare gli amici e i parenti che più ci stanno a cuore. Non fatevi sopraffare dallo stress, piuttosto cercate di divertirvi nei preparativi, per farlo la parola d’ordine sarà: organizzazione.

Pensate con buon anticipo al menù, e qualunque cosa decidiate di comprare e cucinare non dimenticate che per l’ora stabilita all’arrivo degli ospiti dovrete essere pronti per accoglierli personalmente, come prevede il galateo, che non deroga: il padrone di casa deve dare il benvenuto a tutti gli ospiti.

Veniamo alla tavola, la cui mise ed place sarà il focus di tutta la casa e dovrà essere bellissima. Il primo consiglio di bon ton è bandire carta e plastica, quindi scegliete una bella tovaglia tradizionale in lino o cotone in tinta unita, potrete così usarla come una tavolozza preziosa e giocare con i colori abbinando tovaglioli dello stesso tessuto, ma di colore diverso; con il sevizio di piatti e con il centrotavola che dovrà avere dimensioni parametrate al tavolo per non invadere lo spazio vitale dei vostri ospiti e richiamare i colori del Natale: il verde, il rosso, l’oro.

I bicchieri che verranno usati durante il pranzo dovranno essere tutti disposti in diagonale da destra verso sinistra mettendo davanti il bicchiere più basso dell’acqua e via via quelli più alti dietro. L’acqua dovrà essere servita dentro ad una caraffa o una bottiglia, e allora non resterà che accendere la magia con delle candele che illumineranno il vetro dei bicchieri e delle caraffe creando l’atmosfera. A proposito, due raccomandazioni: non scegliete candele troppo alte (i commensali devono vedersi) e soprattutto non sceglietele profumate per non interagire con il sapore del cibo che verrà servito.

Per brindare con stile: nessun “salto” dei tappi e ovviamente niente cin cin, basterà elevare i calici e sorridere evitando pericolosi scontri di bicchieri.

Chiudo con i dolci tipici del Natale: il pandoro va servito già affettato, mentre il panettone va servito dalla padrona di casa direttamente a tavola.

Sicuramente il pranzo del Natale vi vedrà impegnati, ma non dimenticate perché siete raccolti intorno a quel tavolo: appoggiatevi alla spalliera della sedia, guardate le persone che avete intorno a voi, lasciate entrare le emozioni grati di ciò che avete.