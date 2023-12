Al Coordinamento di Protezione Civile territoriale gli auguri e i riconoscimenti ai volontari meritevoli FOTOGALLERY

"Una serata in famiglia" si potrebbe definire la cena degli auguri che ha riunito i volontari del coordinamento territoriale di Protezione Civile nella sede di via Gersen a Biella, ieri 15 dicembre.

Prima del momento conviviale sono stati consegnati i riconoscimenti ai volontari meritevoli che nel corso dell'anno hanno impegnato, in missioni ed interventi, tante ore del proprio tempo. La madrina, Nicoletta Favero ha ringraziato tutti i presenti per il loro impegno e per la risposta puntuale che danno sempre in caso di necessità sul territorio e in altre regioni colpite da calamità naturali, ringraziamento a cui si sono uniti Cleto Canova, Gianni Bruzzese e Marzio Oliviero

Un grazie particolare da tutti i presenti è stato rivolto a chi si occupa da sempre della cucina, un team che oltre ad essere competente è un concentrato di allegria ed energia positiva. Insomma.. una grande e bella famiglia.