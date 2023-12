Biella, il meteo e le temperature del fine settimana.

Il fine settimana 16-17 dicembre, secondo 3BMeteo, si prospetta assolato, con temperature stabili e cieli sereni per tutto l’arco della giornata. Un campo di alte pressioni abbraccia l’intera regione, garantendo stabilità ovunque.

Oggi, sabato 16 dicembre le temperature si attesteranno fra i 10°C e i 4°C, il vento debole non dovrebbe portare alcuna nuvola e non sono previste precipitazioni. La situazione non varierà domani, domenica 17 dicembre e la minima si attesterà sui 3°C; le correnti d’aria non si presenteranno e le condizioni meteo rimarranno pressoché invariate.