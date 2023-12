Candelo, martedì Consiglio Comunale

Tredici punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, convocato martedì 19 dicembre alle ore 18 presso la Sala degli Affreschi, Dott. Pier Carlo Robiolio. Centro Socio Culturale “Le Rosminiane”.

Ecco il programma dei lavori. Verifica delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Definizione aliquota dell’addizionale comunale IRPEF anno 2024. Approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione dell’IMU. Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2024.Approvazione per l’anno 2024 della quota degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare ad interventi relativi agli edifici di culto. Documento Unico di Programmazione 2024-2026. Approvazione bilancio di previsione 2024-2026.Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Analisi società partecipate al 31.12.2022: interventi piano razionalizzazione 2023 e ricognizione servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house. II tranche aumento di capitale sociale SEAB: autorizzazione all'acquisto di quote societarie e conseguente autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di acquisto. Modifica Statuto Comunale. Approvazione schema statuto e convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali. Approvazione modalità di gestione del servizio di mensa (scolastica, anziani e utenti del servizio socio assistenziale) tramite affidamento in house alla Società SO.RI.SO. SRL .