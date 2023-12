Biella, domenica 17 dicembre: Santa Lucia con i Think Biker.

L’arrivo delle festività natalizie ricorda una tappa fissa che i Biker biellesi ormai conoscono da anni… Per tutti i motociclisti che non hanno messo la loro compagna di scorribande a due ruote sotto la copertina l’appuntamento diventa tappa fissa, l’occasione per scaldare i cuori in veste natalizia, approfittando dell’evento per fare del bene a chi ha più bisogno; quest’anno i Think Biker hanno deciso di destinare i proventi dell’iniziativa ad ANFFAS e al suo progetto “scuola di autonomia”.

Il gruppo motociclistico biellese, supporter SRMC, da anni si fa promotore di questa iniziativa in continua espansione, aggiungendo ogni anno un piccolo tassello che contribuisce a colorare la location che la ospita. Quest’anno sarà presente agli Orsi anche il coro “100% misto… Made in Biella” che allieterà i partecipanti con canti natalizi e altre canzoni del loro vasto repertorio. I

l programma della giornata prevede il ritrovo in moto alle 9.30 di domani nella piazza centrale del Centro Commerciale “gli Orsi”; alle 10.15 il run porterà il “serpentone” di biker in veste natalizia (nella precedente edizione più di 120 le moto presenti) a spasso per il Biellese, capitanati da Santa Lucia che donerà ai bambini nelle piazze dei comuni che li attendono un piccolo pensiero.

I Think Biker ringraziano come sempre i Comuni che ogni anno li sostengono in quest’iniziativa, sia logisticamente (le tappe ristorative sono sempre gradite vista la temperatura del periodo) sia economicamente, perché contribuiscono attivamente raccogliendo fondi da destinare direttamente all’ente scelto dai motociclisti. Nel pomeriggio, dalle 15 i bambini potranno anche fare un giro sui quad/moto e ricevere la merenda e un piccolo gadget da Santa Lucia (fino a esaurimento scorte).