Gaglianico scende in campo per Telethon (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Gaglianico scende in campo per Telethon tra sport, eventi musicali, stand di CRI e Carabinieri Forestali e mezzi esposti dei Vigili del Fuoco di Cossato. La giornata si è svolta oggi, 16 dicembre, in piazza della Repubblica.

Alla distribuzione della polenta concia realizzata dagli Alpini di Gaglianico è seguita la corsa non competitiva “Un chilometro per Telethon” con la AS Gaglianico 1974. Presenti quasi 130 runners.

Oltre al punto ristoro della Pro Loco, è stato allestito il Villaggio di Babbo Natale per bambini e famiglie. In campo anche i Chapter URSIS B. di Biella dei Protectors LE MC Italy.