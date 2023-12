A Biella arriva lo sportello rivolto alle persone vittime di reato e ai loro familiari FOTO

Prende avvio a Biella un servizio rivolto alle persone vittime di reato e ai loro familiari!

Lo sportello di Rete Dafne Biella offre gratuitamente diversi servizi a supporto delle persone che hanno subito un reato; persone di ogni nazionalità, condizione economica e sociale. Rete Dafne fonda il proprio stile di lavoro anche a partire dalla Direttiva 2012/29/UE “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, in particolar modo sull’esplicita richiesta agli Stati membri di assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l’accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell’interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale.

Il progetto Rete Dafne ha permesso la costituzione di una rete che garantisce a ogni persona vittima di reato - in modo riservato e gratuito - accoglienza, ascolto, informazione sui propri diritti, supporto psicologico, consulenza medico-psichiatrica, orientamento e accompagnamento ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio. Rete Dafne Biella è operativa grazie alla collaborazione di Rete Dafne Onlus con il Comune di Biella, con Impresa Sociale Anteo Cooperativa e con l’associazione di promozione sociale APS PAVIOL. È attiva grazie anche all’importante sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Per informazioni e richieste di appuntamento: Tel. 011 5683686 (attivo Lun – Ven dalle ore 9.00 alle ore 12.00) Cell. 389 5503386 (attivo Lun – Ven dalle ore 12.00 alle ore 18.00) Numero verde 800 919108 info@retedafne.it