Tabù, Argo e Summer di Bulli e Pupe con la Coda ODV cercano casa, FOTO

Bulli e Pupe con La Coda ODV ospita i propri cani in strutture dall’atmosfera domestica e famigliare per abituarli al loro futuro in famiglia. Nel biellese la sede è a Camburzano. Oltre a questo, le volontarie si occupano anche di vaccinare e fornire di chip tutti i loro ospiti. Questa settimana, l’Associazione ci presenta Tabù, Argo e Summer.

Tabù è un vero e proprio rubacuori, una volta conosciuto non puoi non amarlo. Circa un anno fa il suo giovane proprietario ê morto in un tragico evento, e Tabù è rimasto solo, terrorizzato, scioccato e completamente destabilizzato. Ora è di nuovo un cane felice, un cucciolone di 10 anni circa...che adora correre giocare con la palla, la corda e qualsiasi altro gioco, ama le coccole, ed è super in tutto!!! Taglia media, castrato, vaccinato e chippato. Un essere stupendo un'anima pura... Potrebbe essere stupendo se un triste anniversario venisse sostituito da un nuovo inizio vita in famiglia..

Argo è un mix pastore dell’Asia centrale nato nel 2019, castrato. Va d’accordo con i cani femmina, gli piace fare la guardia coricato sull’erba, sa stare in casa. È un cane da guardiania quindi va capito, perché proprio per razza è predisposto alla diffidenza verso gli estranei. Come potete vedere però con noi è meraviglioso. È affetto da epilessia che viene tenuta sotto controllo tramite farmaco, merita anche lui una famiglia che lo ami con tutto il cuore...

Nessun altro nome ti avrebbe descritta meglio, tu sei il sole, il calore, la gioia, la simpatia, la compagna ideale di vita. Summer ha circa 1 anno e mezzo/ 2 è straordinariamente bella e dolcissima, vaccinata, chippata e sterilizzata, taglia medio contenuta. Cerchiamo adozione come figlia unica o con maschio da testare insieme a lei, no gatti. Ripeto con le persone è davvero stupenda!!! É un amore di cane, le regaliamo il primo di tantissimi Natali in famiglia?

Per maggiori informazioni sull’Associazione e sui cani ospitati è possibile: visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Bulli-e-Pupe-con-la-coda-odv-355542534959858/

La mail di riferimento è bulliepupeconlacoda@gmail.com