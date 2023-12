Virtus Biella, ultima partita del 2023: ecco i risultati del settore giovanile

Undicesima partita della stagione in serie C femminile, ultima del 2023, terzultima del girone di andata. La Prochimica Novarese Virtus Biella arriva all'appuntamento al 4° posto del girone A, con un solo punto dalla zona playoff e dopo lo strepitoso successo contro l'Almese, attuale terza della classifica. Le nerofucsia sono imbattute in casa, invece, cercano conferme lontano dal PalaSarselli dove hanno subito le uniche due sconfitte della stagione: l'appuntamento è a Ovada sabato pomeriggio alle 17.45 contro una formazione che occupa il centro della classifica con 13 punti frutto di 4 partite vinte.

Dopo questo incontro il campionato si fermerà per quasi un mese: la gara successiva sarà sabato 13 gennaio in casa contro il Cus Torino, formazione superfavorita per il salto in serie B2. Classifica girone A dopo 10 giornate: Cus Collegno 29, Gavi Novi 24, Almese 23, Prochimica Novarese Virtus Biella 22, Sammaborgo 20, Pinerolo 18, Canelli 17, Vicoforte Ceva 16, Ovada 13, Pavic Romagnano, In Volley San Giorgio 9, Playasti 7, Fortitudo Chivasso 3, Mtv Torino 0. Nonostante un incontro equilibrato sul campo del Gaglianico, la Profoam Virtus Biella non è riuscita ad ottenere punti per muovere finalmente la classifica: 3-1 il punteggio con parziali 25-21, 27-29, 25-18 e 25-19. Nei prossimi giorni due incontri: sabato 16 dicembre l'anticipo della 17ª giornata sul campo del San Giuseppe Trecate (ore 19.45), mentre mercoledì 20 dicembre (ore 21) trasferta a Novara contro lo Scurato nel recupero della 4ª giornata.

Classifica girone C: Tollegno 18 (6), San Giuseppe Trecate 12 (6), Scurato Novara 12 (5), San Rocco Novara 9 (6), Igor Volley Trecate 9 (6), Volley Crescentino 8 (6), Valsesia Team Volley 6 (6), Heka Volley Gaglianico 4 (5), Profoam Virtus Biella 0 (6).

UNDER 18 : TRI-GRAF SI CONFERMA AL PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA

In questo campionato risultato inverno nel derby con Gaglianico: vince la Tri-graf Virtus per 1-3 in trasferta con parziali 25-23, 22-25, 23-25, 19-25 e si mantiene al comando della classifica. Domenica match casalingo contro Sammaborgo alle 19.30 al PalaSarselli.

Classifica girone C: Tri-Graf Virtus Biella 16 (7), Teamvolley 15 (7), Omegna 15 (7), San Giuseppe Trecate 13 (6), Sammaborgo 8 (7), Gaglianico 2 (6), Scurato Novara 0 (6).

UNDER 16: STREPITOSA ACQUATEC: BATTUTI 3-2 IL NOVI E 3-0 IL SAN ROCCO UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA PER NUMERARIA

Vittoria prestigiosa per Acquatec Virtus Biella che ha avuto la meglio sul Novi, squadra seconda in classifica: 3-2 il risultato con parziali 16-25, 25-21, 25-20, 23-25, 18-16 al termine di una partita da cardiopalma. Nel turno infrasettimanale dell'8 dicembre successo 3-0 invece, sul campo del San Rocco Novara. Sabato trasferta a Trecate sul campo della capolista Igor Volley alle ore 10.30.

Una vittoria e una sconfitta per Numeraria Virtus Biella nel girone D: successo 3-0 sul Santhià (13, 15 e 7), mentre contro la capolista S2M Vercelli è arrivata una sconfitta 3-1 (parziali 25-8, 17-25, 25-20, 25-14). Prossimo incontro domenica mattina alle 10.30 in casa per il derby contro il TeamVolley.

Classifica girone C: Igor Trecate 26 (9), Novi 20 (9), Sangiacomo Novara 18 (9), Issa Novara 15 (9), Acquatec Virtus Biella 14 (9), San Giuseppe Trecate 12 (9), Alessandria 3 (9), San Rocco 0 (9). Classifica girone D: S2M Vercelli 27 (10), Occhieppese 21 (9), Koala Fontaneto 19 (9), Teamvolley 18 (9), Numeraria Virtus Biella 13 (9), Gaglianico 10 (10), Volley Vercelli 3 (9), Santhià 0 (9).

UNDER 14: NUMERARIA A SEGNO NETTAMENTE CON L'ALESSANDRIA

Vittoria netta per Numeraria Virtus Biella nell'8ª giornata del girone di Eccellenza: 3-0 con parziali 18, 15 e 6 contro Alessandria. Sabato trasferta a Borgosesia contro il Valsesia alle ore 18.30.

Classifica girone Eccellenza: Igor Trecate 21 (7), Ardor Casale 17 (7), Virtus Biella 17 (8), Sammaborgo 13 (8), Alessandria 10 (8), Ovada 6 (7), Omegna 6 (7), Valsesia 0 (8).

UNDER 13: UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA PER LA VIRTUS

Una vittoria e una sconfitta nei recuperi delle partite non disputate ad inizio stagione: le giovani nerofucsia hanno perso 1-3 in casa contro l'Arona al termine di un match equilibrato (23-25, 25-22, 19-25, 19-25) e poi hanno vinto 3-0 a Romagnano contro il Pavic (parziali 11, 7 e 11). Domenica alle 15.30 a Omegna il recupero della 7ª giornata.

Classifica girone Eccellenza: Igor Trecate 18 (7), Omegna 17 (6), Novi 14 (7), Virtus Biella 11 (6), Ardor Casale 6 (6), Acqui 3 (6), Arona 3 (4), Pavic Romagnano 0 (6).