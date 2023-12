Petra Vlhová in pista all’Oasi Zegna Ski Racing Center

All’Oasi Zegna Ski Racing Center è arrivata Petra Vlhová, atleta slovacca Campionessa Olimpica nello Slalom Speciale a Pechino 2022 e già Campionessa del Mondo generale e di specialità.

La sciatrice e il suo entourage hanno scelto l’esclusività dello Ski Racing Center per una sessione di allenamento nelle giornate del 15 e 16 dicembre. Conclusa la prova mattutina di venerdì, Petra Vlhová continuerà sulle piste di Bielmonte la preparazione alla prossima tappa di Coppa del Mondo, in programma giovedì 21 dicembre a Courchevel, in Francia.

Nella giornata di sabato è prevista anche una sessione speciale in notturna, dalle ore 17.30 alle 19.00, grazie alla qualità della preparazione delle piste e le caratteristiche tecniche del pendio, idonee in tutte le condizioni e temperature. Non solo allenamento: domani mattina, dalle 11.30, la Campionessa incontrerà i fan al parterre innevato di Bielmonte, per firmare autografi e scattare fotografie. Oasi Zegna Ski Racing Center, l’innovativo centro sciistico progettato nella stazione montana di Bielmonte, si conferma meta ideale per gli allenamenti di sciatori professionisti, a livello agonistico e Sci Club.

Già nei giorni scorsi la Nazionale italiana C di Slalom, con suoi atleti Edoardo Saracco, Fabio Allasina, Andrea Bertoldini, Stefano Pizzato e Federico Romele, ha scelto la località per i suoi allenamenti.