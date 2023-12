eBike Biella oggi consiglia ...un percorso verso le Sette Fontane

Il cielo è sempre blu sopra alle nuvole.

Giornata uggiosa e freddina. Giretto alla ricerca del sole.

Salita di riscaldamento in una Burcina avvolta nella nebbia. Stesso dicasi per il sentiero del trenino. Il traverso di Oropa Bagni ha una visibilità leggermente migliore e consente qualche foto suggestiva. Per trovare il sole cerchiamo occorre però salire fino a oltre 1500 alle Sette Fontane.

Eccolo il cielo blu sopra di noi. Un passaggio all'altare Frassati poi non ci resta che scendere. Verso la valle di Oropa di nuovo tutto nella nebbia. Anche la temperatura (2,7°) non invita a restare in quota.

Rientriamo per la Prera fino a Sordevolo e poi verso casa.

Chiudiamo con 49,44km 1.515d+ in 4h04m

