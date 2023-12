ASD Skating Biella, i Campioni del Mondo di pattinaggio si esibiranno al Palapajetta.

Come da tradizione anche quest’anno l’asd Skating Biella ha organizzato per venerdì 22 dicembre, alle ore 20.30, presso il Palapajetta a Biella, il tradizionale spettacolo di Natale grazie anche al patrocinio del Comune di Biella.

“Quest’anno abbiamo deciso di superarci - spiega il presidente, Barbara De Pieri - Porteremo in scena la “Divina Commedia” partendo dall’Inferno, attraversando il Purgatorio per finalmente arrivare al Paradiso.

Sicuramente preparare uno spettacolo con un tema così complesso ha richiesto un grande impegno da parte di tutti: in primis le nostre 60 atlete suddivise nei vari gruppi, il nostro allenatore, Federico Agustin Martinez Lemos, la nostra coreografa Arianna Quartesan artista che ha ballato sul palco in tour con Vasco Rossi e come mima ballerina al teatro della scala di Milano, il preparatore atletico Costantino Iannacone, che ormai da due anni segue la nostra squadra agonistica”.

Un grande spettacolo al Palapajetta e per l’occasione saranno presenti, come ospiti d’onore, la coppia Alice Esposito e Federico Rossi, che interpreteranno Paolo e Francesca.

“Nel 2021 avevamo invitato Giada Luppi, lo scorso anno la pluricampionessa mondiale Rebecca Tarlazzi, quest’anno abbiamo pensato ad una coppia dal talento indiscusso, il nostro obiettivo è di portare talenti nella nostra città in modo da avvicinare la popolazione a questo bellissimo sport. Spesso quando si parla di pattinaggio si pensa a quello sul ghiaccio, ma in realtà, quello sulle rotelle oltre ad essere sicuramente più difficoltoso, in quanto il pattino è decisamente più pesante è altrettanto spettacolare e coreografico.

Ovviamente tutto ciò è stato possibile grazie ai nostri sponsor, che hanno creduto in noi e che hanno voluto investire in una squadra giovane, ma già con diverse campionesse italiane.

Vi aspettiamo venerdì 22 dicembre ore 20,30 al Palapajetta!”