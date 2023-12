ASD Piemonte Ginnastica festeggia l’arrivo del Natale: continua la preparazione atletica.

Si è svolta martedì 12 dicembre la festa di Natale della ASD Piemonte Ginnastica: un allenamento comune ed una festa con tutte le ginnaste, dalle più piccole alle Senior. Sono circa settanta le atlete che partecipano ai corsi di ginnastica ritmica dell’associazione ed una trentina di loro sta preparando le competizioni Silver della FGI, per la prossima stagione. “I nostri obiettivi - dice Donatella Eterno - sono di accedere ben preparate ai livelli A, B e C ed alla serie D. Lo staff tecnico, composto da Francesca Boggio, Giada Pomini, Teresa Romano e dalla coreografa Filomena De Lucia, ha scelto di lavorare in autunno, per un esordio brillante nella nuova stagione”.