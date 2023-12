Biella Jam Blues, l’ultimo appuntamento dell’anno: fra storia della musica e nomi di spicco.

Una grande festa di musica in amicizia accompagnerà l’ultimo evento dell’anno, ripercorrendo un 2023 ricco di appuntamenti musicali: “Gli ospiti che abbiamo scelto per accompagnare i partecipanti alla Jam Session, sono i musicisti più affezionati e più gettonati di questa stagione, ANDREA BECCARO, LEONARDO CERALLI, MAURIZIO TORCHIO, non poteva mancare un grande amico di BJB, EMANUELE FIZZOTTI. Molti altri ospiti che sono passati sul ns palco, ci hanno confermato la loro presenza, più qualche sorpresa: sarà una Grande Festa di Musica.

Emanuele Fizzotti

“Un chitarrista veramente bravo con autentico “blues feeling”, molto talento e molto buon gusto, un ottimo musicista che sa suonare blues e variazioni sul blues in diversi stili con gusto e credibilità” (Bruce Iglauer - Presidente della casa discografica “Alligator” di Chicago)

“L’abilità e la versatilità di Emanuele sono veramente impressionanti, è ovviamente un chitarrista eccezionale e un bravo cantante con una voce calda e piacevole”.

Blues Blast Magazine

“Un cantante accattivante e chitarrista con molto buon gusto”

(Henry Yates - “Classic Rock” magazine)

“Ovviamente un chitarrista di talento” (Cliff McKnight - “Nothing But The Blues” podcast)

“Un moderno bluesman di altissimo livello” (Pete Feenstra - Real Music Live Promotions)

Emanuele “Manny” Fizzotti, diplomato “with Honors” al “Guitar Institute of Technology” di Los Angeles (dove si è anche esibito in blues club di fama mondiale come “Harvelle’s” a Santa Monica), ha alle spalle una lunga esperienza professionale che va dalle sedute di registrazione agli “Shanghai Recording Studios” di Hollywood con Mike Carnevale (già tecnico del suono di Eric Clapton, Keith Richards, Greg Allman, Jeff Beck, ecc.), alla realizzazione di musiche per insonorizzazione di filmati o di spot pubblicitari televisivi, a chitarrista con Cristiano De Andrè e Fabio Treves fino alla collaborazione con le riviste “Chitarre” e “Axe”, per cui ha realizzato trascrizioni, articoli di tecnica chitarristica ed interviste.

Residente a Londra dal 2011, col tempo è diventato uno dei più attivi e richiesti musicisti blues della capitale britannica dove svolge un’intensa attività musicale che va dall’insegnamento al lavoro di turnista sia “live” che in studio.

In occasione di un concerto del suo “Manny Fizzotti Blues Trio” (in cui alla batteria siede Brendan O’ Neill, per 10 anni nella band del grande Rory Gallagher!), ha avuto ospite al basso Gregg Sutton, che ha suonato con Santana e con Bob Dylan (nella tourneè dell’album “Real Live”) ed ha composto successi internazionali per Joe Cocker, Percy Sledge, Joe Bonamassa e molti altri!

Emanuele è uno degli artisti elencati sulla pagina “South of England” del sito “European Blues Union” insieme a nomi che hanno fatto la storia del British Blues come Chris Barber e Savoy Brown e addirittura i Rolling Stones!

Nel 2012, con i “New Atlantic Soul Machine”, ha registrato un CD insieme a Eddie Tan Tan Thorton, trombettista che ha suonato con Georgie Fame, Boney M e addirittura con i Beatles! È infatti lui a suonare la tromba su “Got To Get You Into My Life” dal disco “Revolver”!!!!

Su “Blues Matters!” (N.78 – June/July 2014), importante rivista inglese del settore, è stato pubblicato un articolo dedicato interamente a “Manny”!

Si è esibito in locali storici come il “Ronnie Scott’s Bar”!!!!, il “Troubadour” (dove suonò anche Jimi Hendrix!), il “12 Bar Club”, lo “Spice of Life” (dove suonò anche Bob Dylan!), il “Jazz After Dark” (dove spesso suonava anche Amy Winhouse!), oltre che in noti blues club come “The Bull’s Head” (dove si sono esibiti anche Mick Jagger, Ron Wood e Charlie Watts!), “The Boom Boom Club”, “The Hideaway”, “The Eel Pie Club”, “The Blues Kitchen” e “Ain’t Nothing But”.

Emanuele ha anche avuto occasione di suonare con i “Nine below Zero” (gruppo rock blues in cui oltre a Brendan O’ Neil suona Mark Feltham, per molti anni armonicista di Rory Gallagher), Glenn Tilbrook (chitarrista/cantante degli “Squeeze”) oltre che con la “Dennis Greaves Band”, Donn Wyatt (Stevie Wonder, Lenny Kravitz, Anita Baker, The Temptations) e Billy Branch, un esponente di fama mondiale del Chicago Blues.

“Manny” attualmente suona anche con Giles Robson (armonicista vincitore del “Memphis Blues Music Award” ed unico artista britannico ed europeo ad apparire sulla leggendaria Alligator Records di Chicago!) e Alan Glen, famoso per aver fatto parte di Yardbirds, Nine Below Zero e Little Axe, che ha suonato su più di 50 album e che ha registrato o si è esibito con John Mayall, Zoot Money, Alannah Miles, Jeff Beck, Steve Vai, Slash, Steve Lukather and Skunk Baxter

Nel 2012 Emanuele ha insegnato chitarra presso la “British Academy of New Music”, scuola associata all’Università di Westminster che vanta tra i suoi promotori anche George Martin, mitico produttore dei Beatles!

Nel novembre 2012 la Rockhattle Music di Cavallirio (No) ha pubblicato “Manny’s Blues”.

L'album, registrato in parte a Londra ed in parte al “Rockhattle Music Studio”, è in vendita sia nei negozi che in tutto il mondo nei più importanti “on line stores” come iTunes, Google Play, Amazon, ecc...

IL CD è stato trasmesso da molte radio nazionali e all'estero (Stati Uniti, Australia, Argentina, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Olanda, Spagna, Danimarca, Svezia, Macedonia, ecc) ed è stato recensito su numerosi siti internet e su prestigiose riviste come “Classic Rock”, “Blues Matters”, “Blues in Britain” e in Italia su “Il Blues”, “Classic Rock”, “Jamboree” e “Musica Jazz”.

Lo scorso ottobre la RockHattle Music ha pubblicato il nuovo album “Nobody Understands” che, in vendita su tutte le poiattaforme digitali, sta riscuotendo un notevole successo di pubblico e di critica.

L’album contiene 9 brani originali e 3 cover e spazia dal Chicago blues al jazz, dal funky al blues acustico fino al country bluegrass.