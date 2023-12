Nucleare: Mase, elenco Cnai pubblicato per favorire autocandidature

A seguito della pubblicazione, come previsto dal decreto Energia, delle 51 aree presenti nella proposta di Carta Nazionale Aree Idonee (CNAI), non ancora formalmente validata da questo Ministero, si precisa che l’elenco in questione non intende indicare i territori sui quali è stato deciso di costruire il Deposito nazionale, bensì permettere alle Regioni e agli Enti locali non presenti nella lista, nonché al Ministero della Difesa per le strutture militari interessate, di proporre autocandidature e richiedere di rivalutare il proprio territorio.