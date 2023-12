Natale in Riva 2023, dal Concerto di Natale all’arrivo della Befana: tutti gli appuntamenti della stagione.

L’ente Manifestazioni Biella-Riva, con la collaborazione del Comune di Biella e la Parrocchia di San Cassiano organizzano, per la stagione natalizia, la serie di eventi “Natale in Riva 2023”. Per l’occasione il programma partirà il 16 dicembre con il Concerto di Natale, per concludersi domenica 7 gennaio 2024, con “ArrrrRiva la Befana!”

Di seguito il programma:

- Sabato 16 dicembre 2023, Chiesa parrocchiale di San Cassiano, alle ore 21.00, “Concerto di Natale”: parteciperanno il Coro Le Voci del Sabato Sera (di Tavigliano); CoroSanca e Coro Parrocchiale di San Cassiano (di Biella); a seguire la distribuzione di panettone, cioccolata calda e vin brulé, nei locali dell’Oratorio.

- Sabato 6 gennaio 2023 – con la collaborazione della Pro Loco di Biella e Valle Oropa, Piazza San G. Bosco, dalle ore 14.30, “ArrrrRiva la Befana”: un pomeriggio di giochi e musica, animazioni in strada e la tradizionale discesa della Befana dal campanile.

- Domenica 7 gennaio 2024 – con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Chiesa parrocchiale di San Cassiano, ore 16.00 “Concerto degli Auguri” eseguito dall’Orchestra Filarmonica Biellese e diretto dal Maestro Manuele Filisetti.

“L’Ente di Manifestazioni Biella Riva vi augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo!”