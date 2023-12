Il Coro Genzianella Città di Biella organizza, domenica 17 dicembre 2023, il Concerto di Natale alla Chiesa di San Sebastiano. Per l’occasione sarà presente anche il Coro Cesare Rinaldo di Coggiola e insieme, a Biella in via Quintino Sella, si esibiranno alle ore 21.00.

Si ricorda che l’evento è a ingresso libero.