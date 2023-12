Esportazioni, modesta crescita nel Piemonte nord-orientale: ecco i dati a Biella

Nel corso dei primi nove mesi del 2023 il valore delle esportazioni dell’area del Piemonte Orientale, costituita dalle quattro province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, si attesta sopra i 9,2 miliardi di euro, registrando un modesto aumento del +0,6% rispetto al corrispondente periodo 2022.

Il dato globale deriva da dinamiche diverse tra le specializzazioni produttive: in particolare il tessile abbigliamento (che rappresenta ben il 28,7% dell’export totale del quadrante) registra un aumento del +12,2% nel periodo gennaio-settembre, seppure in calo rispetto al dato del primo semestre. Anche l’industria alimentare (che nel complesso copre poco più del 10% della quota dell’export) ha visto un aumento del +9,5% del valore delle esportazioni.

Al contrario, alcuni settori rappresentativi della vocazione industriale del territorio appaiono in affanno. La produzione di macchinari, in particolare, (che incide sul 20,9% dell’export totale) registra un arresto nel trend di crescita, mentre il comparto chimico (quasi il 14% del valore globale delle esportazioni) registra una marcata contrazione, pari al -10,7%. Le differenze settoriali si riflettono anche a livello territoriale: la provincia di Vercelli, che in valori assoluti incide per il 25,4% sulle esportazioni di quadrante, evidenzia l’incremento più significativo, con un aumento pari al +8,2% rispetto allo scorso anno, il secondo miglior risultato a livello regionale dopo Torino.

La provincia di Biella, che copre una quota del 17,1% dell’export dell’area, registra un aumento pari al +4,8%, influenzato dalla buona tenuta del comparto tessuti sui mercati internazionali. La provincia di Novara, che esprime il 50,7% del valore delle esportazioni del Piemonte Orientale, registra un dato globale in diminuzione, pari al -2,4%, che discende dalle dinamiche poco brillanti dei settori trainanti, chimica-plastica in particolare, non compensate dai risultati positivi del tessile-abbigliamento e, in misura minore, dell’alimentare. Il Verbano Cusio Ossola è la provincia che registra una netta diminuzione percentuale, pari al -11,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, a fronte di un peso sull’export del quadrante del 6,7%, con l’industria dei metalli in calo del -27,1%. Allargando lo sguardo al contesto regionale e nazionale, la crescita complessiva dell’Alto Piemonte, pari a +0,6%, appare molto al di sotto della media totale piemontese (+9,2%) che, occorre sottolineare, è sostenuta dalla forte tenuta del settore automotive torinese, mentre risulta leggermente inferiore a quella italiana (+1%). Le vendite all’estero delle quattro province rappresentano complessivamente il 19,3% del totale delle esportazioni piemontesi. Guardando ai principali mercati di sbocco, Germania e Francia si confermano i principali partner commerciali per tutte le realtà provinciali, con alcune importanti differenze a livello locale.

«In questi primi nove mesi del 2023 i risultati delle esportazioni registrano risultati differenti nei territori che compongono il quadrante» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Le cifre mostrano una generale perdita dello slancio che l’export ha conosciuto nel periodo post pandemia, con alcuni settori in maggiore difficoltà, come il comparto chimico. Certamente il clima di incertezza geo-politico e la flessione economica di alcuni mercati hanno condizionato negativamente le vendite all’estero. Si conferma quindi imprescindibile un impegno a tutti i livelli, sia nazionale che locale, per supportare i processi di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale» sottolinea Ravanelli «A questo proposito il nostro Ente, grazie anche all’Azienda Speciale Fedora, è attivo nel promuovere opportunità di business e networking sui mercati esteri attraverso specifiche iniziative, come il progetto Tender e Agrifood Export Hub, ai cui eventi in programma nei prossimi mesi di gennaio e febbraio è ancora possibile partecipare».

FOCUS BIELLA

Le attività manifatturiere, che registrano nel complesso un aumento del valore delle esportazioni del +4,3%, costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale. La generale tenuta dei prodotti tessili (+5,2%), principale settore delle vendite provinciali all’estero (di cui rappresentano il 60% del totale), è dovuta al comparto dei tessuti, che registrano un balzo in avanti del +23,2% rispetto al corrispondente periodo del 2022. Mostrano, invece, un rallentamento i filati (-4,5%), ed una brusca battuta di arresto gli altri prodotti tessili (-13,2%), mentre appaiono in lieve contrazione (-1,1%) gli articoli di abbigliamento. Cresce la meccanica (+15%) e, in misura più contenuta, le altre attività manifatturiere (+3,2%).

Per quanto riguarda i mercati di sbocco l'Unione Europea, con il 49,4% delle vendite all’estero, ha perso il ruolo di destinazione principale dell’export biellese, registrando un aumento dell’export del +1,1%. Crescono le vendite verso la Germania (+3,7%), principale cliente estero e, in misura poco superiore (+5,6%), quelle verso la Francia, secondo mercato in ordine di importanza. Le destinazioni extra-UE coprono il 50,6% dell’export provinciale, con un aumento del +8,7% legato alla crescita del valore delle esportazioni verso Cina (+17,4%) e Turchia (+32,5%), Paesi che in questo primi nove mesi dell’anno risultano rispettivamente il terzo e quarto mercato di riferimento.