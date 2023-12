L'aperitivo letterario di Alessia Zuppichiatti vi dà appuntamento a gennaio

Francesca, che si sta preparando per discutere la sua tesi in lingue, ha dimostrato di avere un talento innato per la musica. La sua capacità di scrivere e interpretare i testi, oltre che di emozionare con la sua voce, ha lasciato tutti a bocca aperta. La sua performance è stata un vero e proprio spettacolo, che ha coinvolto il pubblico e ha creato un'atmosfera magica e suggestiva.

Gli aperitivi letterari si confermano quindi come un'occasione unica per scoprire nuovi talenti e per immergersi nell'arte in tutte le sue sfaccettature. Anche questa meravigliosa serata farà parte di una lunga serie di eventi che ci permettono di godere della bellezza e della potenza dell'arte.