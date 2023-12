Galleria Montmartre: In esposizione le opere di Alessandra Lanza e Marco Pedrana

Sempre all’opera per trovare ispirazione e portare una ventata di “arte fresca”: questi gli obiettivi sempreverdi di Galleria Montmartre, il punto artistico di riferimento per tutto il territorio biellese. Quest’anno, per terminare l’anno in bellezza, Romina Moglia – titolare della Galleria – ha scelto di esporre le opere degli artisti biellesi Alessandra Lanza e Marco Pedrana.

Alessandra Lanza, nata e residente a Biella, è un’artista eclettica. La sua formazione artistica inizia da bambina grazie agli studi musicali, per poi orientarsi verso forme espressive plastiche e grafico-pittoriche in età adulta. Canalizza una parte della sua ricerca nel mondo della moda, lavorando come freelance nel settore della stampa per tessuti con importanti studi di disegno di Como. Dopo aver frequentato la Scuola delle Terrecotte di Ronco Biellese e corsi con Roberto Castellano e Simone Stefani, inizia la sua personale ricerca di forme e sperimentazione delle tecniche ceramiche.

Nella foto sopra, le sue creazioni a sfera “Nebule”, realizzate con ceramiche da argilla semi refrattaria non smaltate cotte a 980° e dipinte a fuoco vivo, attualmente in esposizione a Galleria Montmartre.

Marco Pedrana nasce a Biella nel 1975; studia disegno e fumetto da autodidatta durante tutta l'adolescenza per poi frequentare, intorno al 2002, la Scuola Libera del Nudo presso l'Accademia di Belle Arti Albertina di Torino, lavorando contemporaneamente come illustratore presso alcune agenzie pubblicitarie del Nord Italia. Dal 2007, attraverso tecniche diverse - dalla pittura ad olio, al collage, all'installazione, al bassorilievo su pietra - lavora attorno ai concetti di gruppo sociale, movimento, e narrazione, intraprendendo un’intensa attività espositiva, fino a circa il 2018, in particolare collaborando con la galleria civica Studiodieci di Vercelli.

Si dedica a due grandi gruppi di lavori, ZOA, incentrato sull'essere umano in movimento, e Community, incentrato sull'essere umano che si fa parola, codice, che a sua volta si fa immagine, sul senso che va e viene, che cambia. Dal 2012 al 2018 - nel duo Two Bits Kid - sviluppa il videogioco, Aeon of Sands (un’avventura e ricerca sul viaggio eroico, e sul senso e ragioni dei gruppi sociali, nel momento del loro lacerarsi) per il quale crea ambientazione, soggetto e dialoghi, grafica e centinaia di illustrazioni, audio e parte delle musiche. Tra il 2017 e il 2020 torna al fumetto, scrivendo e disegnando alcune storie autoconclusive, tra cui Caturday, intorno all'attività stessa del narrare, e sullo scostamento dalla realtà che ciò comporta. Senza interrompere l'attività di illustrazione freelance, dal 2019 si occupa di grafica 3D, dedicandosi ad asset creation, scultura, concept art e ambienti per la realtà virtuale.

Le tre sculture di ZOA in esposizione presso la Galleria sono Niobe, Narcissus e Daphne, scolpiti in digitale: abbozzati in Blender (un software di creazione di contenuti 3D e 2D, per la produzione di contenuti video) e scolpiti in ZBrush (l’industry standard di scultura 3D).

Galleria Montmartre apre le sue porte anche a tutti i clienti che avessero voglia, oltre che di sbirciare le nuove opere esposte, anche di realizzare un regalo speciale ed originale per il Natale di quest’anno: in negozio, infatti, si possono trovare quadri, sculture, statuette e molte altre realizzazioni di artisti di fama nazionale ed internazionale.

Alcuni artisti presenti in Galleria: Andrea Agostini, Emanuele Luzzati, Francesco Musante, Gianni Moramarco, Diego Santini, Mark kostabi, Ugo Nespolo, Marco Lodola, Mimmo Paladino, Stefano Bolcato, Angelo Accardi, Athos Faccincani, Antonio Massa, Stefano Bressani, Luca Bellandi, Vincent Alran, Lorenzo Crivellaro, Giuliano Grittini, Valerio Adami, Paolo Fresu, Paolo Gallinaro, Dario Ballantini, Stefano Calisti, Yelena Sol, Ludovica Lugli e tanti altri.

Molte delle opere a disposizione in negozio sono visionabili anche all’interno del sito www.galleriamontmartre.it, in cui si potranno trovare anche tutte le future esposizioni in programma in galleria.

Galleria Montmartre si trova a Biella (BI), in Piazza Adua 9.

Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle ore 8:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 19.

Per informazioni: 015 8494865 – galleriamontmartre93@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/Artecontemporaneabiella

Instagram: www.instagram.com/galleriamontmartrebiella