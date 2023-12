Be Natural Be Wild, Biella prorogato al 15 gennaio

È stato prorogato fino al 15 gennaio 2024 il termine massimo per poter partecipare a “Be Natural Be Wild”, il concorso rivolto agli artisti desiderosi di raccontare la natura attraverso scultura, pittura e disegno, inserito nell’ambito di “Selvatica - Arte e Natura in Festival”, l’iniziativa che si terrà a Biella dal 20 aprile al 21 luglio 2024.

Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, il concorso, giunto alla quarta edizione, ha visto crescere il numero di partecipanti sempre di più rivelandosi un format di successo. Un segnale positivo che sottolinea come il messaggio naturalistico sia ormai ineludibile per garantire un futuro al pianeta e come Biella, in questo, sia stata all’avanguardia proponendo con “Selvatica” una riflessione duratura sul mondo naturale e i pericoli che lo minacciano.