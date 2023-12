Ucciso un anno fa il dottor Falcetto, l'omicida condannato a 16 anni di carcere

È stato condannato a 16 anni di carcere Benedetto Bifronte, 63 anni, accusato dell'omicidio di Giorgio Falcetto.

La fatale aggressione era avvenuta un anno fa, il 13 dicembre 2023, all'uscita del Pronto Soccorso del Policlinico San Donato di Milano, dove prestava servizio proprio il medico biellese (leggi anche: Il medico Giorgio Falcetto, colpito alla testa con un'accetta).

La sentenza è arrivata ieri per bocca del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato. Accolta la richiesta dell'accusa che aveva chiesto 16 anni lo scorso ottobre (leggi anche: Chiesti 16 anni di carcere per l'uomo che ha ucciso Falcetto).