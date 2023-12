Biella, in Via Salussola mattinata senza luce elettrica

Biella, in Via Salussola al Villaggio Lamarnora mattinata senza luce elettrica - Foto archivio newsbiella.it

Mattinata difficile quella di giovedì 14 dicembre per una parte degli abitanti di Via Salussola al Villaggio Lamarmora a Biella, che alle 8:30 si sono trovati senza luce elettrica.

La causa, probabilmente, i lavori in corso presso un condominio di Via Don Cabrio.

Racconta l’accaduto Sergio Leone, segretario cittadino del PD che abita nella parte della via interessata dall’interruzione, vicina a via Lombardia.

“Ero fuori casa – dichiara Leone - e, siccome ho l’antifurto, ho ricevuto questa segnalazione. Tornato a casa ho trovato una situazione di scompiglio con una signora che urlava per strada di non avere la luce. Ho telefonato all’ente gestore, dal quale sono stato rimbalzato al sito internet, dove ho saputo dell’interruzione dalle 8:30 alle 15,30 di oggi. Facendo un indagine con alcuni vicini abbiamo scoperto che c’era un cartello di avviso nella parte della via verso Via Rosselli”.

“Per un mancato avviso da parte dell’ente gestore ad una parte della cittadinanza di Via Salussola, - afferma Leone – quest’ultima è rimasta 6 ore senza luce, che è rientrata alle 14:30. Sei ore con anziani bloccati in casa, riscaldamenti spenti, telefoni muti (santi cellulari!), lavatrici bloccate, cucine elettriche spente. Diciamo quindi grazie all'ente gestore per l'eccellente disservizio e per le mancate comunicazioni. Avvisiamo che siamo in pieno inverno e un po' più di accortezza ci vorrebbe”.