PMI Day: 490 studenti in vista alle aziende biellesi.

Si è svolto a novembre il PMI DAY, l'iniziativa nazionale che, dal 2010, vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprire le porte ai giovani per visite guidate e incontri a cui aderisce il Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese.

L'iniziativa prevede delle visite guidate presso le aziende che hanno aderito, rivolte ai ragazzi ed agli insegnanti degli Istituti Superiori. Sono stati 490 studenti di 6 istituti a visitare 29 aziende del territorio. L'obiettivo dell'iniziativa è contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva locale: un'occasione per raccontare la storia dell'impresa, l'orgoglio, i valori e la cultura che sottostanno al lavoro quotidiano delle persone che ne fanno parte, cercando di coinvolgere in prima persona studenti e docenti.

Stefania Ploner, presidente Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese, commenta: "Il Pmi Day è un'occasione preziosa per noi imprenditori per riuscire ad avvicinare i ragazzi al mondo dell'impresa. È, soprattutto, un'esperienza utile anche perché gli studenti possano aver maggiore consapevolezza rispetto al panorama delle aziende del territorio, per favorire la loro libertà nella scelta rispetto al loro futuro scolastico e professionale".

Le aziende aderenti al PMI DAY

· A.H. SRL - AGORA PALACE E AUGUSTUS HOTEL

· BRILLIANTREES SRL

· FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS SPA

· FLAINOX SRL

· FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS

· INCAS SPA

· LAM SRL

· LANECARDATE SPA

· LANIFICIO F.LLI CERRUTI SPA

· LAURETANA SPA

· LAWER SPA

· MAGLIERIE DI VALDENGO MA.DI.VA DI A.BOTTA & C. SAS

· MAGLIFICIO MAGGIA SRL

· MAGNOLAB - TEXILE INNOVATION DISTRICT

· MARCHI & FILDI SPA

· MEBO - MENABREA BOTALLA MUSEUM

· M.E.T MANIFATTURA ETICHETTE TESSUTE SRL

· NUOVA ROJ ELECTROTEX SRL

· OMM DI MELIS PAOLO & C. SNC

· RB CREATIVE DI CARTOTECNICA ERREBI SNC

· ROBINSON SRL

· SISAV SRL

· STAMPERIA ALICESE SRL

· START POWER SRL

· SUCCESSORI REDA SPA

· TINTORIA MANCINI SRL

· TIPOLIGRAFIA BOTALLA SRL

· TMT CIMI SRL

· VITALE BARBERIS CANONICO SPA