Orientamento al Liceo Avogadro: i prossimi appuntamenti per le scuole medie.

Dopo la serata di presentazione della scuola, quest’anno trasferita dall’Aula Magna di via Galimberti, all’auditorium di Città Studi (causa lavori di ristrutturazione), proseguono al Liceo Avogadro le iniziative di orientamento rivolte agli studenti delle scuole medie.

Nei pomeriggi di martedì 12 e mercoledì 13 dicembre si sono tenute lezioni simulate per mostrare nella pratica come si svolge l’attività didattica. La medesima iniziativa verrà replicata nelle giornate del 18 e 19 gennaio del prossimo anno: per iscriversi è necessario compilare il form a cui si può accedere direttamente dalla homepage del sito di istituto (www.liceoavogadrbiella.edu.it).

Giovedì 11 gennaio, tuttavia, l’Avogadro si metterà a disposizione degli interessati: dalle ore 18.00 alle 20.00 saranno allestiti, nelle aule della sede di via Galimberti, spazi dedicati alla specificità dell'Offerta Formativa: i tre corsi attivi presso il Liceo (Scientifico, Scienze Umane e Economico-Sociale), la curvatura biomedica, le certificazioni linguistiche e le proposte di esperienze all'estero. Saranno presenti allievi e studenti cui rivolgere direttamente domande o richieste di chiarimenti e approfondimenti.