UILPA Polizia Penitenziaria, incontro prenatalizio: c'è anche Biella

Un’occasione speciale per condividere auguri e riflessioni, durante il pranzo prenatalizio, svoltosi martedì 12 dicembre ad Asti, un momento conviviale per ringraziare tutti i rappresentanti sindacali presenti per l'attività svolta nell'anno da parte delle massime cariche regionali della UILPA polizia penitenziaria.

All'incontro vi erano presenti alcune delle segreterie locali con i loro rappresentanti: Asti, Alessandria, Biella e Cuneo, nonché, come detto, i segretari Regionali. L’occasione festiva ha permesso di scambiare gli auguri davanti a una fetta di panettone, ma non solo, in questa giornata, oltre agli auguri, si sono affrontate tematiche come lo stato di sicurezza, le condizioni della categoria e le piccole migliorie ancora necessarie. Dove è emerso che è importante tenere alta la guardia visto lo stato in cui versano le carceri piemontesi. Inoltre si sono decisi dei nuovi incarichi per alcuni delegati che verranno conferiti e ufficializzati prossimamente.