Il Servizio Civile digitale in Provincia di Biella

Tra le azioni di transizione al digitale che Provincia di Biella porta avanti da alcuni anni, una è stata voluta e progettata con particolare cura e prende il via in questi giorni: il progetto di "Servizio Civile Digitale Universale" (SCDU). Inizia dunque in questi giorni, e proseguirà per un anno intero, l’esperienza di una giovane collaboratrice che si è candidata nei mesi scorsi ed è risultata idonea per tale progetto.

Il Progetto di "Servizio civile digitale" si pone l’obiettivo dell’accrescimento delle competenze digitali in due diversi ambiti d’intervento: cittadini e cooperazione tra enti. La finalità è di permettere maggiori livelli d’inclusione digitale e miglior esercizio dei diritti di cittadinanza digitale. In questo modo Provincia di Biella si impegna ad accrescere le competenze digitali dei cittadini con azioni di formazione, informazione e creazione di postazioni dedicate, con l'obiettivo di migliorare l'accesso ai servizi della PA (Pubblica Amministrazione), e di favorire la digitalizzazione delle amministrazioni e la cooperazione tra Enti.

Il progetto SCUD, che nello specifico della Provincia di Biella, intitolato ”Un mondo digitale per tutti”, offrirà alla giovane volontaria la possibilità di formarsi sui temi della pubblica amministrazione, in particolare della Transizione al digitale e di interagire in un ambiente di lavoro favorevole per l’apprendimento e la crescita, con la costante collaborazione e supporto dei colleghi “esperti”. Più avanti sarà possibile trarre un primo bilancio da questa esperienza che inizia solo oggi, al momento accogliamo la volontaria con un caloroso “benvenuta!”, a nome di tutti i colleghi e degli amministratori di Provincia di Biella!