“Sguardi felini”, l'intervista al curatore della mostra Alessandro Argentero VIDEO

"L'obiettivo è portare alla coscienza delle persone un tema che può sembrare relativo, che dietro ai gatti c'è un mondo", spiega il curatore della mostra "Sguardi felini" Alessandro Argentero, che in collaborazione con Gattopoli Made in Biella O.d.V. racconta i gatti con la personale fotografica nei locali di “Bar Coffee Corner” a Biella.

La mostra sarà visitabile per tutto il mese di dicembre, in via Pietro Micca angolo via Sebastiano Ferrero 5c.

"A me sono sempre piaciuti molto i gatti - spiega Argentero - e adesso che faccio il volontario, ho iniziato a notare che lo sguardo di questi animali può avere mille sfumature".