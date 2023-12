Casapinta: La magia del Natale col Presepe in Chiesa

Anche la Chiesa parrocchiale di Casapinta si prepara al Natale. I volontari, nello spirito di collaborazione che sempre anima questo gruppo, si sono ritrovati per l'allestimento del Presepe. Il risultato è ottimo e tutto da vedere. Prossimo appuntamento Sabato 16 dicembre per "Natale in coro", nella Chiesa di San Lorenzo dove si esibiranno la Corale di Casapinta, il coro di voci bianche "Voci in musica" dell'Istituto Comprensivo di Andorno Micca, il coro SPE di Cossato e il coro L'Eco di Varallo.