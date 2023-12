TeamVolley, ultimo valzer del 2023: a Lessona arriva Gorgonzola

È stato un 2023 da incorniciare per il Bonprix TeamVolley. Negli ultimi dodici mesi, la nostra prima squadra ha centrato una clamorosa salvezza in rimonta alla prima esperienza nel campionato nazionale di Serie B2 e, al secondo giro, sta veleggiando nelle acque tranquille di medio-alta classifica. Le biancoblù vorranno regalare a sé stesse, ai tifosi e a tutta la società una vittoria, nell’ultima uscita annuale prima delle festività natalizie. Sabato alle 20.30, al Palasport di Lessona arriva l’Us Pallavolo Argentia di Gorgonzola.

Commenta coach Fabrizio Preziosa: «Una partita importante per la classifica. Giochiamo contro la squadra che occupa l’undicesima posizione – a 11 punti – ovvero l’attuale limite della quota salvezza. Cercare di aggiudicarsi la posta piena in palio sarà importante, per staccarsi in maniera netta dalla zona calda della graduatoria e anche per rilanciarsi dopo la sconfitta di Novara. Non bisogna farsi ingannare dal numero di vittorie delle milanesi: attraversano un momento positivo, sono reduci da due vittorie consecutive e in precedenza hanno portato al tie-break squadre come Lazzate e New Volley Adda. Sanno estrarre dal cilindro prestazioni di alto livello, perché hanno elementi di valore. Stiamo lavorando per dare il massimo: l’obiettivo sono i tre punti, che sarebbero il modo migliore per festeggiare il Natale davanti al nostro pubblico. Ci teniamo a fargli questo regalo».

Aggiunge la banda Alice Frascarolo: «Vogliamo concludere l’anno in bellezza, con una vittoria importante. Si prospetta un match combattuto, il fatto che Gorgonzola abbia qualche punto in meno non ci illude, anzi: sono queste le partite in cui dobbiamo mantenere alta l’attenzione, giocando la pallavolo che sappiamo fare, per livello e qualità. Vogliamo fare bene, chiudere al meglio il girone d’andata e goderci le festività senza rimpianti. Nello spogliatoio siamo cariche e motivate, anche perché vogliamo prenderci un “bonus” che il coach ci ha promesso, in caso di vittoria piena».

Il programma del weekend biancoblù

Serie B2 Sabato 16/12, ore 20.30.

Palasport di Lessona (BI) BONPRIX TEAMVOLLEY – Delta Engineering Argentia Gorgonzola

Serie D Sabato 16/12, ore 17.

Palasport di Lessona (BI) BOTALLA TEAMVOLLEY – Ps Sangiacomo

Under18 Domenica 17/12, ore 18.

Palasport di Lessona (BI) GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Asd San Giuseppe Trecate

Under16 Domenica 17/12, ore 10.30.

PalaSarselli di Biella Virtus Biella Fucsia – DE MORI TEAMVOLLEY

Under14 Sabato 16/12, ore 14.

Palasport di Lessona (BI) ANGELICO TEAMVOLLEY – Tvn Novara

Under13 Domenica 17/12, ore 15.30.

Centro sportivo comunale di San Maurizio d’Opaglio (NO) Sammaborgo U13 – CONAD TEAMVOLLEY