Dragon's Karate sul podio con Perino e Pleitavino

Al Trofeo del Nord Lombardia i giovani atleti della Dragon's Karate di Vigliano Biellese, guidati dal Maestro Arpone Palma, si divertono in gara sperimentando le loro emozioni: Lorenzonetto Marco, Tortelli Francesco, Lorenzonetto Zoe tutti alla prima esperienza, Boggian Pietro e Trupia Emma alla loro seconda gara.

"Tanto entusiasmo e voglia di fare – spiega orgoglioso il Maestro – Anche per i più esperti come Motta Lucia, Roberto Sara e Perino Irene. Proprio quest'ultima dà dimostrazione di essere all'altezza delle aspettative, controllando le proprie emozioni e conquistando un bellissimo argento al termine di una buona gara. Per il più esperto atleta Pleitavino Simone non c'è partita: vince e stravince conquistando la medaglia d'oro".