Dona un sorriso, al via raccolta peluche durante le partite della Scuola Pallavolo Biellese

In occasione delle ultime partite casalinghe di Serie D e B della Scuola Pallavolo Biellese, prima delle festività natalizie, verranno raccolti peluche (nuovi o in buono stato e igienizzati) da devolvere alle associazioni del territorio che si occupano di raccolta doni per bambini.