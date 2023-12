Biella Rugby, si gioca l'ultima gara del 2023: la sfida sarà con Amatori & Union Milano

Domenica si giocherà la nona giornata del Campionato di Serie A Maschile, l’ultima dell’anno 2023. I ragazzi di Benettin e Pintado, reduci dalla brillante vittoria ottenuta sul campo di casa contro Amatori Alghero, si apprestano ad affrontare, in trasferta, i neopromossi dell’Amatori & Union Milano.

“Un po’ già li conosciamo”, spiega Alberto Benettin, “abbiamo giocato con loro un’amichevole prima dell’inizio del campionato. In questi mesi Amatori & Union Milano ha dimostrato di aver fatto grandi progressi ed è riuscito in diverse occasioni a mettere in difficoltà squadre ‘esperte’, quindi il nostro approccio all’impegno sarà di grande attenzione. Ci presenteremo con l’assetto migliore e cercheremo di imporci nel più breve tempo possibile. Siamo felicissimi e consapevoli della nostra forza, ma ci apprestiamo a scendere in campo con grande umiltà. Ogni domenica ci attende una nuova sfida e sappiamo che il nostro avversario darà l’anima per batterci. Noi, dal primo minuto e per tutti quelli che seguono, dobbiamo dimostrare di essere i migliori. Non ho molto da dire riguardo al primo posto in classifica, al pari con Cus Torino. Mancano una marea di partite alla fine del campionato. Sono orgogliosissimo, ma nella mia testa e in quella dei giocatori, al momento, c’è solo la sfida con Amatori & Union Milano, poi quella dopo e via dicendo”.

Kick off alle 14,30.

Serie A. IX giornata – 17.12.23. Rugby Noceto – Rugby Parabiago; Asd Rugby Milano – Cus Milano; Amatori Alghero - Rugby Calvisano; Amatori & Union Milano - Biella Rugby; Cus Torino – VII Rugby Torino.