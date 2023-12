Biella convoca la IV Commissione Consiliare: 5 punti all’ordine del giorno.

Il Comune di Biella, venerdì 15 dicembre terrà la IV Commissione Consiliare, nella sala riunioni di Palazzo Pella, in Via Tripoli, 48. Dalle ore 18:00 si discuteranno diversi punti in ODG, di carattere economico, politico e sociale.

Di seguito gli argomenti della trattazione:

- Presentazione del nuovo Dirigente Dott.ssa Deborah Attene;

- Bilancio di previsione annualità 2024-2026;

- Sistema dell’accoglienza plurale sulla marginalità estrema – passaggio capofila da Consorzio IRIS a Biella – Approvazione Convenzione e Statuto;

- Situazione Emergenza Freddo – I primi dati;

- Varie ed eventuali.