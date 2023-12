SPB Ilario Ormezzano Sai: l’ultima partita 2023 si giocherà al Palapajetta.

La Partita

Saronno milita in Serie B da tanti anni, con dei risultati veramente positivi in ogni stagione. Quest’anno si sono trovati leggermente in difficoltà: in questo momento hanno 11 punti e si trovano ottavi. Non c’è da lasciarsi ingannare dalla classifica e i giocatori di coach Carlos Di Lonardo dovranno essere pronti ad affrontare una squadra composta per vincere. Tutte le settimane è una sfida che va un po’ sopra i limiti della SPB Ilario Ormezzano Sai, che sta lottando su ogni pallone per rimanere in Serie B.





Il commento di Andrea Scardellato

“Questa settimana gli allenamenti procedono al meglio, così come nella settimana passata. La gara contro Alto Canavese di sabato scorso ha dato comunque prova che siamo pronti per risultati di altro tipo. Sicuramente il Palapajetta potrà aiutare da questo punto di vista, perché sarà la seconda partita in casa per noi. Aspettiamo un numeroso pubblico, così che ci possa spingere verso i tre punti!”