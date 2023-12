Il cappotto, grande protagonista dell'inverno, Lino Spina: "Non dovrebbe mancare nell'armadio di nessuno"

Scegliere la qualità del tessuto e il colore più adatti per realizzare il cappotto dei tuoi sogni è facile grazie alla vasta selezione di tessuti offerti dai produttori di Biella?

Certamente i tessuti per cappotti offerti dai nostri produttori sono creati con cura e attenzione per garantire la massima qualità e durata nel tempo. Ma la parola d’ordine oggi è “andare oltre i confini”, che poi è l'ambizione di molti, per questo i nostri produttori studiano ogni inverno una vasta gamma di opzioni, tra cui lana, lana e seta, cachemire, mohair, alpaca e tessuti jacquard con motivi vivaci.

I tessuti in lana sono la scelta ideale per chi cerca un cappotto elegante e raffinato? Si, la morbidezza e la capacità termica della lana garantiscono una sensazione di calore e comfort durante le giornate più fredde. I tessuti in lana e seta, invece, uniscono le caratteristiche isolanti della lana con la brillantezza e la morbidezza della seta, creando un tessuto di grande pregio.

Lino, per chi cerca un cappotto morbido e avvolgente, il cachemire è la scelta perfetta? Io adoro il cachemire, per la sua morbidezza e la sua capacità termica lo rendono un tessuto di grande pregio, ideale per cappotti eleganti e raffinati. I tessuti jacquard con disegni geometrici multicolori sono invece perfetti per chi cerca un cappotto originale e alla moda, capace di attirare l'attenzione e di distinguersi dagli altri.

Nel corso del tempo, il cappotto è passato da un capospalla funzionale a un elemento di stile e moda, riflettendo le trasformazioni culturali, sociali ed estetiche delle varie epoche. Lino, puoi riassumere per noi quale è stata la sua versatilità e adattabilità che lo hanno reso un elemento intramontabile del guardaroba maschile e femminile? Il cappotto, adattandosi di volta in volta alle tendenze e ai gusti del momento lo ritroviamo in diverse versioni anche nelle collezioni donna e uomo per l'autunno/inverno 2024-2025. I cappotti oversize o cocooning sono diventati una tendenza popolare negli ultimi anni. Sono generalmente realizzati in tessuti morbidi e confortevoli, come la lana, il cachemire, il mohair o altri materiali caldi, e presentano maniche larghe e lunghe. Di lunghezze variabili, spesso sono privi di bottoni o chiusure visibili, per essere indossati aperti. Il cappotto è una di quelle cose che non dovrebbe mancare nell'armadio di nessuno, soprattutto se sartoriale, ma proprio nessuno!